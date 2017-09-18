الرعوجي: فرصة على طبق من ذهب

| Monday, 18 September 2017 - 00:00 am

أوضح غازي الرعوجي المشرف العام سابقاً على فريق الرائد الأول لكرة القدم وأحد منظمي دورات الحواري في القصيم أن القرار يساهم بشكل كبير في الاستفادة من المواهب الموجودة في الحواري والتي طالها التهميش والتجاهل بسبب بعض السياسات الإدارية في الأندية.

وقال لـ "الرياضية" الرعوجي: "الفرصة أتت على طبق من ذهب لمن لديه الموهبة ويسعى لاستثمارها". وتابع "بالنسبة إلى أي لجنة تبتكر وتسعى لتطوير رياضتنا فأهلاً وسهلاً بها، فالحواري تتمنى وجود مثل تلك اللجان لكي تساعدها في تفريخ وتصدير المواهب للكرة السعودية، ولكن نتمنى أن يتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع وألا يكون حضور ممثلي اللجنة للتشريف فقط".

وأضاف: "نحتاج من اللجنة وما تضمه من أسماء لها ثقلها على المستوى الرياضي في السعودية إلى وضع ورسم إستراتيجية مستقبلية لأهداف اللجنة مع وضع خطة زمنية لها ويحاسب المقصر حتى لا تكون الأمور مضيعة للوقت وهدراً للمال".