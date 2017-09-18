الأحمد: السوداني جاسر في شباب الهلال

| Monday, 18 September 2017 - 00:00 am

أوضح ناصر الأحمد مسؤول شؤون اللاعبين المغتربين وكشاف المواهب في نادي الهلال أن قرار الهيئة العامة للرياضة بالاستفادة من المواهب الكروية من مواليد السعودية من المقيمين جاء صائباً.

وقال لـ "الرياضية" الأحمد: القرار سيصب في مصلحة الكرة السعودية حينما يتم اكتشاف نجوم يدعمون الفرق خاصة أنهم سيخضعون لاختبارات فنية ومعايير دقيقة تشمل الجوانب المهارية والقدرات الكروية إلى جانب الإمكانات الجسمانية من قبل لجنة متخصصة في هذا الجانب.

وأوضح الأحمد أنهم بدؤوا في نادي الهلال منذ أسابيع في استقبال اللاعبين الجدد لهذا الموسم من اللاعبين السعوديين ومواليد السعودية من المقيمين من عام 2002 حتى عام 2007، إذ تحتضنهم أربعة ملاعب في الوادي في الرياض.

وبين أنهم يسعون لاستقطاب المميزين منهم لضمهم إلى الدرجات السنية لكرة القدم في نادي الهلال، بالإضافة إلى البحث عمن لديهم إمكانات عالية على مستوى المناطق السعودية.

وأشار إلى أن لديهم السوداني جاسر حامد من مواليد السعودية ويلعب لدرجة الشباب ويمتلك مهارات جيدة.