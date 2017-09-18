قرار المواليد.. تأييد واقتراحات

| Monday, 18 September 2017 - 00:00 am

توالت ردود الأفعال حول قرار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بتشكيل لجنة لاستكشاف المواهب في كرة القدم من اللاعبين المواليد في السعودية واستقطاب الموهوبين ذوي الإمكانات والقدرات الكروية المتميزة والذي لقي رضا العديد من المهتمين بدوري الدرجة الأولى.

واتفق عدد كبير من الخبراء والمختصين على ثراء الفكرة وأثرها الطيب على الكرة السعودية في المستقبل، واقترح عدد منهم إدخال بعض الاقتراحات الفنية التي تزيد الفكرة رسوخاً وقوة بين عناصر اللعبة، حتى تعم الفائدة وتتحقق النتائج المرجوة من تطبيق القرار في ظل توافر الخبراء والنجوم السابقين في كل ما يخص كرة القدم.





عنبر: الاستعانة بخبراء للحراس

أكد يوسف عنبر مدرب المنتخب السعودي الرديف لكرة القدم أن القرار جاء في وقته ونجح بامتياز في تشكيل اللبنة الأساسية بشكل صحيح بعد اعتماده على أهل العلم والدراية والخبرة التي تتمثل في الخماسي الجمعان وأنور وحمزة والتمياط وشيلية.

وأوضح لـ "الرياضية" عنبر أن تشكيل اللجنة طبق المثل الشهير"أهل مكة أدرى بشعابها"، لذلك ستأتي النتائج مثمرة نظراً للخبرات الكبيرة للشخصيات المختارة كنجوم كبار لهم تاريخ مشرف مع الكرة السعودية.

وطالب عنبر بضرورة فتح قنوات للتواصل مع كل المهتمين بهؤلاء اللاعبين للرفع بالتوصيات والاقتراحات التي من الممكن أن تثري الأنشطة التي تم اعتمادها للاستفادة من كل ما هو جيد لتطور الكرة السعودية، مع إعطاء فترة كافية للجنة لتتمكن من إصدار القرارات السليمة من خلال أحكام صحيحة لأن ضيق الوقت قد لا يمنح الفرصة الكافية للجميع.

واقترح عنبر أن يتم تدعيم اللجنة الفنية المختارة ببعض اللاعبين المتخصصين في بعض المراكز المهمة مثل حراسة المرمى، مشيراً إلى أن هناك أسماء لها باع طويل يمكن الاعتماد عليها بشكل مطمئن أمثال حسن خليفة وعلاء رواس مع البدء بالأعمار السنية من 8 أعوام حتى 18 عاماً حتى يمكن تطوير اللاعب وبناؤه بشكل سليم.



سويد: البداية قبل 18 عاما

اعتبر إبراهيم سويد نجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم السابق الفكرة رائعة مؤكداً أنها ستكون من أكثر المكاسب التي ستجنيها الكرة السعودية في المستقبل القريب.

وقال لـ "الرياضية" سويد: القرار ينم عن شخصية رياضية خبيرة ولديها طموحات لا حدود لها للنهوض بالرياضة السعودية في ظل الاعتماد على نجوم كبار لهم ثقلهم ووزنهم في عالم الساحرة المستديرة على الرغم من أن هذا القرار جاء متأخراً بعض الشيء.

وعارض سويد فكرة البدء بسن 18 عاماً لأنه أغفل الفئات السنية الأقل التي تشمل مواهب كثيرة لم يتم الكشف عنها وربما تكون نواة للمستقبل ويجب الاعتماد عليها أكثر في سن مبكرة حتى تكون النظرة شمولية ومفيدة ومن ثم تصب في النهاية في مصلحة الكرة السعودية.



البعداني: بعد نظر ونقلة كبيرة

يرى أحمد البعداني رئيس نادي جدة أن القرار يصب في مصلحة الكرة السعودية لأنه يعطي أندية الدرجة الأولى مزيداً من البدائل لتدعيم صفوف الفرق.

وأوضح لـ "الرياضية" البعداني أن بطولة دوري الدرجة الأولى طويلة وتحتاج إلى لاعبين أصحاب نفس طويل وهو ما يتوافر في غالبية اللاعبين المواليد الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية وبنية جسمانية قوية تتناسب تماماً مع قوة أداء أندية الأولى.

وامتدح البعداني بعد نظر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في هذا القرار لأنه يوسع دائرة الاختيارات أمام الأندية لاختيار المواهب من جميع مناطق ومحافظات السعودية وفي النهاية ستكون الكرة السعودية هي المستفيدة من هذا الاستكشاف الفني الذي يعتبر نقلة كبيرة لتطوير المنظومة الكروية في السعودية.



دمنهوري: استفدنا وتعاقدنا مع عبده وآدم

أعرب المهندس مروان دمنهوري المشرف العام على فريق الوحدة الأول لكرة القدم عن سروره بالقرار ووصفه بالقرار الجريء الذي يخدم الكرة السعودية مستقبلاً.

وأكد لـ "الرياضية" دمنهوري أن أندية الدرجة الأولى ستستفيد كثيراً من القرار عندما يتم الكشف عن مخزون اللاعبين المواليد أصحاب المهارات الفنية والإمكانات العالية واستثمارها في دوري الدرجة الأولى.

وقال دمنهوري: "استفدنا كثيراً من القرار قبل أن يتم تنفيذه رسمياً وتعاقدنا مع لاعبين من المواليد هما الأريتري أحمد عبده والبحريني أبو بكر آدم، وهو ما يعني اقتناعنا كثيراً بالفكرة ذاتها لما فيها من فائدة كبرى تشمل الفريق.

وأوضح دمنهوري أن عبده هو ثالث هداف في الدرجة الأولى الموسم الماضي وآدم أحد الأعمدة الرئيسية لمنتخب البحرين، لذلك نحن سعداء بتنفيذ القرار الذي سيفيد حتماً مستقبل الكرة السعودية.