الوطني وضمك يستقبلان النهضة والشعلة

الرياض ـ أحمد الخلف | Monday, 18 September 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم مواجهات الجولة الثانية، من دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين، بإقامة أربع مواجهات، إذ يحل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشعلة ضيفاً على ضمك عند الساعة 3:50 عصراً على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط.

ويطير النهضــة إلى تبوك لملاقاة الوطني عند الساعة 4:15 عصراً على ملعب مدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضية.

وفي المجمعة يستضيف المجزل نظيره القيصومة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية عند الساعة 6:40 مساءً.

ويلتقـــي فـــي آخــر مواجهات اليوم فريقا الحزم والعروبة عند الســاعة 6:45 مساءً على ملعب نادي الحزم في الرس.