برشلونة يعلن عن نجاح عملية ديمبلي الجراحية

الرياضية - الفرنسية | Tuesday, 19 September 2017 - 17:28 pm

خضع الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي كلف برشلونة الإسباني 105 ملايين يورو لضمه الصيف الحالي، لجراحة ناجحة في فخذه اليوم الثلاثاء في فنلندا، بحسب ما أعلن فريقه الكاتالوني، مؤكداً أنه سيغيب عن ملاعب كرة القدم حتى مطلع 2018.



وتعرض لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق البالغ 20 عاماً، لتمزق في فخذه الأيسر خلال مباراة السبت الماضي ضد خيتافي في الدوري المحلي، وأوضح برشلونة في بيان: "خضع عثمان ديمبيلي لجراحة ناجحة لتمزق في وتر العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر، أجراها الطبيب ساكاري أوروفا، ويتوقع غيابه لمدة 3 اشهر ونصف".



وخاض الدولي الفرنسي ثلاث مباريات فقط مع برشلونة منذ انتقاله إليه الشهر الماضي، من دورتموند في صفقة قد تصل الى 145 مليون يورو بعد إضافة المكافآت المرتبطة بالنتائج.



ولن يشارك ديمبيلي في أي من المباريات الخمس المتبقية لفريقه في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي استهلها بفوز كبير على يوفنتوس الإيطالي 3-0.



وسيغيب ديمبيلي أيضا عن المباراتين الأخيرتين للمنتخب الفرنسي في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 ضد بلغاريا في 7 أكتوبر المقبل وبيلاروسيا في 10 منه.