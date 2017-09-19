قرارات تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة

الرياض- الرياضية | Tuesday, 19 September 2017 - 21:37 pm

عقد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً، اتخذ من خلالها العديد من القرارات التاريخية، حيث كانت أبرز قرارات الهئية إلغاء بطولة كأس ولي العهد اعتباراً من الموسم الحالي، وإطلاق مسمى كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بطلي الدوري والكأس "السوبر"، كما تم إلغاء مسمى دوري جميل، وإطلاق اسم الدوري المحترفين السعودي على مسابقة دوري الأندية الممتازة، كما تم رفع مكافآت كأس الملك إلى ١٠ ملايين ريال للمركز الأول و٥ ملايين ريال للمركز الثاني، وجاءت قرارات الهئية على النحو التالي:



1- إلغاء بطولة كأس ولي العهد اعتباراً من الموسم الحالي، وإطلاق مسمى كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بطلي الدوري والكأس "السوبر".



2- إلغاء مسمى دوري جميل، وإطلاق اسم الدوري المحترفين السعودي على مسابقة دوري الأندية الممتازة.



3- رفع مكافآت كأس الملك إلى ١٠ ملايين ريال للمركز الأول و٥ ملايين ريال للمركز الثاني.



4 - البدء في دراسة عاجلة لمستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي وإعادة فتحه وتشغيله والعمل على استقطاب أفضل الكوادر.



5 - تشكيل لجنة للتحقيق في تسليم بعض المنشآت دون اكتمال أعمال أو ترسية عقود الصيانة وسيتم العمل على ذلك خلال شهر من تاريخه.



6- تشكيل لجنة لحصر المنشآت المتعثرة والمشاريع المتأخرة ومسببات ذلك والآلية المناسبة لمعالجتها خلال ثلاثين يوماً.



7- الموافقة على تسجيل لاعب واحد من مواليد المملكة خلال فترة التسجيل القادمة للموسم الحالي لأندية للمحترفين ولاعبين لأندية الأولى.



8- تم تكليف الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم دراسة حول ايجاد برنامج متخصص لابتعاث المدربين الوطنيين وفق ومعايير دقيقة.



9- بناء على مارفعه رئيس الاتحاد السعودي من تراكم مكافآت الحكام فقد وجه معاليه بتشكيل لجنة لوضع الحلول خلال شهر من تاريخه.



10- تغيير مسمى دوري الأمير فيصل بن فهد لفئة الأولمبي ليصبح الدوري الأولمبي على أن تتم إعادة هيكلة مسابقات الفئات السنية بنهاية الموسم.





11- إطلاق اسم الأمير فيصل بن فهد على منافسات دوري الدرجة الأولى.



12- العمل على إكمال إجراءات إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي بهدف تنظيم كل مايخص هذا الجانب وفقاً للائحة المتفق عليها.



13- حث مركز التحكيم الرياضي على سرعة البت في قضية اللاعب عوض خميس وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المركز.



14- إحالة قضية انتقال اللاعب محمد العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق وفي ضوء ذلك سيتخذ اتحاد كرة القدم الإجراءات اللازمة.



15- تقديم دراسة خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً حول تحسين بيئة الملاعب وترقيم المقاعد وربطها بالتذاكر الإلكترونية.