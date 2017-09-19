الهلال يخسر العابد في كلاسيكو الاتحاد

الرياض - الرياضية | Tuesday, 19 September 2017 - 21:56 pm

تخلف نواف العابد لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال عن مرافقة فريقه المغادرة إلى جدة بعد تأكد غيابه بسبب الإصابة عن مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد مساء بعد غدٍ الخميس، والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة،ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، بعد عدم مشاركته في تدريبات الفريق الأزرق مساء اليوم الثلاثاء، نظير شعوره بآلام في العضلة الضامة أجبرته على التواجد في عيادة النادي الطبية.



وأوضحت شركة "بوبا العربية" شريك النادي الأزرق في قطاع التأمين والرعاية الصحية أن اللاعب نواف العابد لن يغادر مع بعثة الفريق مساء اليوم إلى "جدة"؛ نظير شعوره بآلام في العضلة الضامة.