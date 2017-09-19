النصر يستضيف العين في الرياض

الرياض - الرياضية | Tuesday, 19 September 2017 - 21:59 pm

استأنف الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر مساء اليوم الثلاثاء تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، وبدأ ريكاردو جوميز الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين، بين من خلاله ملاحظاته الفنية على مباراة الأهلي، وبرنامجه الفني للأيام التي تسبق مواجهة الفريق الأصفر مع الفيحاء في الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، تلا الاجتماع جري حول الملعب وتدريبات لياقية متنوعة، قسم بعدها الفريق إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة الأهلي، حيث اكتفوا بالجري حول الملعب بسرعات متوسطة، في حين طبقت المجموعة الثانية عدد من الجمل التكتيكية، فيما اختتم البرازيلي التدريبات بمناورة كروية على نصف الملعب.





من جهة أخرى، يستضيف نادي النصر وحتى العاشر من محرم، التمارين اليومية لنادي العين من الباحة، والذي يقيم معسكراً له بمدينة الرياض.