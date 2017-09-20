ملعب محمد بن عبدالعزيز جاهز

الرياض - عبدالإله المرحوم | Wednesday, 20 September 2017 - 00:00 am

تقف رابطة المحترفين بالدوري السعودي وإدارة المشاريع والفعاليات بالهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء، على تجهيزات ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، بعد مشروع الترميمات والإنشاءات التي تمت إضافتها.

وينتظر أن يتحصل الملعب الذي يتسع لأكثر من ١٤ ألف متفرج على الضوء الأخضر لاستضافة أول مباراة هذا الموسم بين أحد ونظيره الفتح بعد غد الجمعة، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتأتي التعديلات التي بدأت مع نهاية منافسات الموسم الماضي، وفق متطلبات رابطة المحترفين وبما يتوافق مع المعايير الدولية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وشملت التغييرات أرضية الملعب العشبية وغرف اللاعبين والحكام ومضمار الملعب إلى جانب نقاط بيع التذاكر والبوفيهات التي تقدم الوجبات الغذائية الخفيفة والمشروبات.