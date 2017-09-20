القادسية يهدد القطريين بالاتحاد الدولي

الدمام- حماد الدوسري | Wednesday, 20 September 2017 - 00:00 am

يخاطب نادي القادسية، الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، من أجل الإيعاز للاتحاد الدولي لكرة القدم بإصدار بطاقة دولية بديلة للتونسي محمد مثناني مهاجم الفريق الجديد، بعد أن رفض الجيش القطري الذي كان آخر فريق يلعب له إرسالها.

وبين لـ"الرياضية"خالد الجحدلي مدير الاحتراف في القادسية أنهم سيلجؤون إلـى "فيفا" لإصدار بطاقة مؤقتة للتونسي محمد مثناني، بعد تأخر الاتحاد القطري في الرد على مراسلات نادي القادسية من أجل المساعدة في إرسال البطاقة.

وقال الجحدلي :”نسعى لإنهاء استخراج بطاقة مثناني خلال اليومين المقبلين لمشاركته أمام الفيصلي السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة”.



إبعاد عن الفيصلي

وتسبب عدم إرسال البطاقة الدولية لمثناني، في عدم مشاركته في ديربي الشرقية الخميس الماضي، الذي جمع القادسية بالاتفاق وانتهى بفوز الأول ٢-١، كما أن التونسي ناصيف البياوي قرر استبعاد مثناني من حساباته في مواجهة الفيصلي السبت المقبل في الدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

من جانب آخر، سلمت إدارة القادسية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مكافأة الفوز على الاتفاق، التي وصلت عشرة آلاف ريال لكل لاعب، على الرغم من أنها لم تكن وعدتهم بذلك قبل المباراة.



CV

الاسم: محمد مثناني

تاريخ الميلاد: 3 مارس 1992

المركز: لاعب وسط

الطول: 183 سم

الوزن: 73 كجم

الجنسية: تونسي

2002-2008 مع الترجي التونسي

2008-2011 النادي الإفريقي

2016-2012 الجيش القطري

عدد المباريات: 180 مباراة

عدد الأهداف: 18 هدفا

اختار القادسية مهاجم فريق الجيش القطري بناء على توصية من التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق.

أول ظهور له مع الترجي التونسي في عام 2002 ولعب له حتى موسم 2008.

انتقل إلى الإفريقي ولعب له ثلاثة مواسم، قبل أن ينتقل في عام 2012 إلى الدوري القطري.

مثل أكثر من ناد قبل أن يستقر في الجيش الذي لعب له موسمين، لاعبا بالبطاقة السوداء التي تُمنح للاعبين الذين يمكن أن يتم تجنسيهم.

بعد إلغاء النظام، فضل النادي القطري عدم التجديد له، بعد أن حقق معه بطولتين محليتين.