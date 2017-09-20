الشباب يبعد عطيف وكريري نهائيا

الرياض - علي الحدادي | Wednesday, 20 September 2017 - 00:00 am

واصل الثنائي أحمد عطيف وسعود كريري لاعبا فريق الشباب الأول لكرة القدم أمس الثلاثاء تدريباتهما الانفرادية التي فرضتها عليهما الإدارة.

وأشارت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة أن الشباب لن يعيد عطيف وكريري إلى التدريبات حتى مع رحيل سامي الجابر مدرب الفريق السابق، الذي تردد أنه وراء إبعاد ثنائي الخبرة.

مبينة المصادر ذاتها أن الإدارة لن تعيد عطيف وكريري إلى الفريق حتى نهاية عقديهما آخر الموسم الجاري.

وكان الإنجليزي مايك نويل المدرب المؤقت، قاد التدريبات أمس تأهباً للقاء الاتفاق السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وانطلقت الحصة التدريبية في تمارين إحماء وتسخين ولياقية بقيادة أخوان الفانو مدرب اللياقة، عقب ذلك أجرى المدرب بعض التدريبات الفنية التي ركز من خلالها على تنفيذ الكرات العرضية بالطريقة الصحيحة، ثم ألحقها بتقسيمة تكتيكية على ثلثي الملعب.