لا أقبل أي تهاون في إنقاذ الوحدة

مكة المكرمة – عبد الغني عوض | Wednesday, 20 September 2017 - 00:00 am

أعرب المهندس محمد سمرقندي رئيس نادي الوحدة الجديد عن أمله في تضافر الجهود من أجل عودة فريق كرة القدم إلى وضعه وسط الكبار إضافة إلى النهوض بكافة الألعاب الأخرى.

وأوضح لـ"الرياضية" سمرقندي الذي خلف هشام مرسي أن المرحلة المقبلة لا تقبل أي تهاون أو إهمال نظراً لما يحيط بالنادي من أزمات مالية ومعنوية ..وقال:" تكاتف الجهود وعودة أعضاء الشرف والجماهير الوحداوية إلى النادي أبرز الحلول السريعة التي تساعد على الأخذ بالنادي إلى الأمام والتخلص من أزماته تدريجياً".

وأضاف:" إنقاذ الوحدة لن يتم بين ليلة وضحاها وإنما سأبذل قصارى جهدي أنا ومن معي من أعضاء النادي الراغبين في إعادة النادي إلى مكانته التاريخية الكبيرة"..وتابع:" أبواب النادي مفتوحة لجميع أعضاء الجمعية العمومية لإبداء آرائهم ومقترحاتهم وسأسمع لكل صغير وكبير".

وأردف الرئيس الجديد:" أتابع جميع فرق النادي على المستويات السنية وأدعمهم لتحقيق نتائج جيدة وأثق تماماً في قدرات لاعبي الفريق الأول الذي يواجه الطائي اليوم في حائل".

واستطرد سمرقندي "أتواصل مع المهندس مروان دمنهوري المشرف العام على الفريق، وعصمت بابكر مدير الكرة، والتونسي جميل القاسم مدرب الفريق، وكلي ثقة في العودة إلى مكة المكرمة بأول فوز لنا في الدوري".