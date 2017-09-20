رسميا.. النهضة يضم لاعب الهلال

الدمام ـ الرياضية | Wednesday, 20 September 2017 - 00:00 am

وقع اللاعب الجنوب سوداني أتير توماس أمس في مكتب الهيئة العامة للرياضة، ليكون المحترف الأجنبي الأول بفريق النهضة بعد طول انتظار، حيث أنهى كافة ارتباطاته مع نادي الفحيحيل الكويتي، ويلعب اللاعب في مركز قلب الدفاع، وسبق أن مثل الهلال السوداني أيضا وهو لاعب دولي حالياً في منتخب بلاده.

من جهته، أكد فؤاد السليم إداري فريق النهضة الأول لكرة القدم، أن أتير توماس مكسب كبير للفريق، وعملنا ما في وسعنا لإنهاء كافة أمور اللاعب، الذي اعتبره إضافة جيدة لنا في الخط الخلفي، ممتدحاً أداء اللاعبين أمام ضمك وإن الأهداف جاءت من أخطاء والمدرب صحح تلك الأخطاء لتلافيها في المباريات المقبلة.