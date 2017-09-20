أخضر الناشئين يرفع شعار الانتصار أمام البحرين

الرياض ـ خالد رشيد | Wednesday, 20 September 2017 - 00:00 am

يستضيف ملعب نادي الرياض اليوم مواجهتين ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً في ماليزيا.

وتجمع المواجهة الأولى بين منتخبي أوزبكستان وسريلانكا، ويأمل المنتخب الأوزبكي مواصلة انتصاراته ومشاركة صدارة المجموعة الأولى مع المنتخب الأردني بست نقاط.

فيما يلتقي في المباراة الثانية المنتخب السعودي مع نظيره البحريني في مباراة مهمة لن تكون سهلة للطرفين، ويدخل المنتخب السعودي المواجهة بشعار المحافظة على أمل التأهل في فرصته الأخيرة، بينما يريد المنتخب البحريني تحقيق النقاط الثلاث وتعويض خسارته أمام المنتخب الأوزبكي في الجولة الماضية والمنافسة على صدارة المجموعة.