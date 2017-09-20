الياسين يطير إلى بطولة العالم.. والعمري يحقق الفضية

عشق آباد ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 20 September 2017 - 00:00 am

رفع لاعبا المنتخب السعودي لألعاب القوى العداءان طارق العمري ومازن الياسين الغلة السعودية من الميداليات في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والفنون القتالية المقامة في العاصمة التركمانية عشق آباد، بعد أن حققا ميداليتين فضيتين في سباقي 3000 م و400 م، ليرتفع بذلك رصيد الميداليات السعودية إلى ثلاث ميداليات "ذهبية وفضيتان".



عالمية مازن

جاءت فضية العداء مازن الياسين بعد حلوله في المركز الثاني في نهائي سباق 400م بزمن 46.35 ثانية، ليتأهل إلى بطولة العالم للصالات التي ستقام في بريطانيا.



فضية طارق

جاء تحقيق طارق العمري الميدالية الثانية السعودية، بعد أن نال المركز الثاني والميدالية الفضية لسباق 3000م، عقب أن حل ثانياً بزمن 8.03.98 دقيقة مسجلاً رقماً شخصياً جديداً، خلف الهندي جوفيندان لا كشمان الذي نال الذهبية بزمن 8.02.30 دقيقة، فيما نال الإيراني كيهان حسن الميدالية البرونزية بزمن 8.07.09 دقيقة.

كما تأهل العداء محمد شاوين إلى نهائي سباق 1500م الذي سيقام عند السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بعد أن حل ثانياً في تصفيات السباق بزمن 3.56.90 دقيقة.



رباعي الدراجات

تأهل رباعي الأخضر المكون من سلطان عسيري، أيمن الحبرتي، حسن الجمعة، ومصطفى آل ربيع إلى الدور الثاني من منافسات الفرق، بعد أن حل سادساً في التصفيات بزمن 4:24:136 دقيقة.



انطلاقة خاطئة

في منافسات سباق 60 م، أخفق العداء عبدالله أبكر في تحقيق نتيجة إيجابية، بعد أن تم استبعاده من المسابقة النهائية بسبب انطلاقته الخاطئة، وهو الذي كان مرشحا للمنافسة على المركزين الأولين، بعد أن تصدر الدور نصف النهائي.



منافسات اليوم

تواصل اليوم المنتخبات السعودية مشاركاتها في الدورة، حيث يستكمل العداء محمد القريع منافسات نهائي مسابقة السباعي، فيما يوجد فريق التتابع المكون من عبدالله أبكر، صابر عيسى، أيمن هارون، وإسماعيل الصبياني، في الجولة الأولى من سباق 400م، فيما يوجد الواثب حسن دواش في نهائي الوثب الثلاثي.