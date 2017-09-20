السفير يحتفي بالبعثة السعودية

عشق آباد ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 20 September 2017 - 00:00 am

احتفى خالد السحلي سفير خادم الحرمين الشريفين في تركمانستان أمس بالوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والفنون القتالية 2017 في عشق آباد، بحضور الأمير خالد بن بندر المدير التنفيذي لإدارة العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية.

ورحب السحلي بوجود البعثة المشاركة في الدورة، مبديا سعادته بحصول أول ميدالية ذهبية في الدورة عن طريق اللاعب أحمد خضر، وأكد أن كافة إمكانيات السفارة مسخرة لخدمتهم وتسهيل جميع العقبات التي تواجههم.