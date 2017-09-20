رسميا:بنزيما يقود هجوم ريال مدريد حتى 2021

الرياضية - الألمانية | Wednesday, 20 September 2017 - 15:50 pm

سيمدد ريال مدريد الاسباني بطل اوروبا في العامين الاخيرين عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة حتى 2021 بحسب ما ذكر في بيان الاربعاء.



وبرغم الانتقادات الموجهة له، نجح بنزيمة (29 عاما) بالحصول على موقع اساسي في تشكيلة الفريق الملكي منذ قدومه عام 2009.



وكتب ريال في بيانه "اتفق ريال مدريد وكريم بنزيمة على تمديد عقد اللاعب، وبات مرتبطا معه حتى 30 يونيو 2021".



وسيعقد بنزيمة الذي كان عقده السابق يمتد حتى 2019، مؤتمرا صحافيا الخميس في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.