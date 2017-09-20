تركي آل الشيخ يثمن دعم قيادة المملكة للرياضة والرياضيين

واس - الرياضية | Wednesday, 20 September 2017 - 16:17 pm

رفع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة استقباله اليوم لأبنائه لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المتأهل إلى كأس العالم 2018م.



وقال تركي آل الشيخ في تصريح صحفي: "استقبال خادم الحرمين الشريفين هو تتويج لكل الرياضيين وتجسيد للاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي بمختلف أنشطته وألعابه، وهذا الاستقبال المحفز الأكبر لتحقيق أفضل النتائج والظهور بالصورة المناسبة في المونديال".



وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: "نحمدالله على ما تحقق للمنتخب السعودي الأول من إنجاز كبير كان لقيادة وطننا الدور الأكبر في الوصول إليه، من خلال متابعة دائمة وحرص مستمر واهتمام متواصل من قبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي كان له الدور الحقيقي في هذا الإنجاز فتكفله حفظه الله بتذاكر المباراة الحاسمة ودخول الجماهير مجاناً وحضوره للمباراة ومؤازرته للاعبين حتى تحقيق الفوز وإعلان التأهل، امتداد لاهتمام متواصل يحظى به الرياضيون في كافة مشاركاتهم لتمثيل وطنهم خير تمثيل.





وختم آل الشيخ تصريحه بتقديم الشكر باسم رياضيي وشباب المملكة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم الكبير والعناية الدائمة بالقطاع الرياضي، متمنياً التوفيق للجميع والخير والنماء لوطننا الغالي .