المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركة بلومبرغ ال بي تتفقان على إطلاق Bloomberg العربية

الرياض- الرياضية | Wednesday, 20 September 2017 - 18:04 pm

وقعت بلومبرغ ال بي، الشركة الرائدة العالمية للخدمات الإخبارية والإعلامية والمعلومات المالية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، إحدى أكبر مجموعات النشر الإعلامية في الشرق الأوسط، اتفاقية طويلة الأجل لإطلاق" Bloomberg العربية"، وهي منصة جديدة متعددة لخدمة أخبار الأعمال التجارية والمالية باللغة العربية.



وبموجب هذه الاتفاقية، ستطلق المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، الناشرة لمطبوعات الشرق الأوسط وعرب نيوز والاقتصادية، شبكة تلفزيونية وإذاعية على مدار 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع، وبوابة محورية رقمية متكاملة خاصة، ونشر مجلة "Businessweek Bloomberg العربية"، وإطلاق سلسلة جديدة من المؤتمرات والمناسبات.



ستزود منصات " Bloomberg العربية " الجماهير المستهدفة الناطقة بالعربية في جميع أنحاء العالم بالأخبار والتحليلات المتعلقة بعالم المال، والأعمال، والشركات، والأسواق، والاقتصادات والسياسات في الشرق الأوسط لتمكين تلك الفئات المستهدفة في المنطقة وحول العالم من متابعة النشاط المالي والاستثماري ومجالات الأعمال في العالم العربي وهم يتخذون القرارات المهمة المتعلقة بأعمالهم ونشاطاتهم التجارية والاستثمارية.



هذا وقال مايكل ر. بلومبرغ، مؤسس شركة بلومبرغ ال بي وعمدة مدينة نيويورك السابق: "إن الشرق الأوسط منطقة هامة ومتنوعة من الناحية الاقتصادية، وتتيح لنا هذه الاتفاقية مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تقديم أدق الرؤى في مجالات المال والأعمال الدولية إلى جمهور رئيس من صناع القرار في قطاعات الأعمال التجارية والمالية".



في أعقاب التوقيع قال الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق: "إننا مسرورون جدا بهذه الشراكة الواعدة مع بلومبرغ. إضافة إلى ما يكتنف هذا التعاون من فرص، فإننا نرى أن هذه الشراكة ستعزز بشكل كبير من المشهد الإعلامي في منطقتنا. تعد هذه الشراكة تطورا مهما في أعمال المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ودفعا قوياً لسعينا لتقديم محتوى إعلامي وصحفي يعنى بعالم المال والأعمال على أعلى مستوى تجويدا وإتقانا في منطقة الشرق الأوسط".



هذا وسيدير فريق "Bloomberg العربية"، ومقره الرئيس في منطقة الخليج، المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدعم من شركة بلومبرغ. وسيستفيد الفريق من المحتوى والبيانات المالية والاقتصادية الواسعة لشركة بلومبرغ بالإضافة إلى جهود 2700 محلل ومراسل مالي واقتصادي حول العالم.



وفي تصريح بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية المهمة قال جاستن ب. سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبرغ الإعلامية: "إن شراكتنا مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تمثل حدثا بارزا في توسعنا الإقليمي يتصل بإعلان العام الماضي عن طرح مجموعة واسعة من منصاتنا الإعلامية الجديدة في الشرق الأوسط. كما يشكل هذا الاتفاق جزءا رئيسا من استراتيجيتنا المتمثلة في إقامة شراكات مع كبار مزودي الأخبار في الأسواق التي لديها قصة نمو اقتصادي مقنعة، بينما نتطلع إلى توسيع انتشارنا عالميا بمحتوى محلي".



وقال الدكتور غسان الشبل، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق: "من حيث كون المجموعة واحدة من أكبر الشركات الإعلامية في الشرق الأوسط، ستعين هذه الاتفاقية بين الطرفين على تحقيق ما نخطط له في المجموعة من توسع في مجالات الإعلام المرئي التلفزيوني الدولية. ستمهد هذه الاتفاقية بين علامتين تجاريتين رائدتين، في زمن التحول الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة العربية السعودية، الطريق إلى بناء بيئة متكاملة متخصصة متعددة المنصات لصناعة المحتوى المالي والاقتصادي على أعلى مستوى من التقاليد المهنية عالميا. إننا نبدأ لا ريب بهذه الاتفاقية فصلا جديدا في تاريخ صناعة الإعلام والنشر في المنطقة".



وقال رئيس تحرير بلومبرغ جون ميكليثويت: "سوف تمكننا ” Bloomberg العربية” من البناء على خبرة تزيد عن أكثر من عشرين عاما من جمع الأخبار في جميع أنحاء العالم العربي، لتقديم أفضل الأخبار والتحليلات”.



لمحة عن "بلومبرغ"



تقوم "بلومبرغ"، الشركة العالمية الرائدة في مجال معلومات وأخبار الأعمال والمال العالمية، بتوفير ميزات خاصة لصانعي القرارات المؤثرة من خلال ربطهم بشبكة حيوية من المعلومات والأشخاص والأفكار. وتكمن قوة الشركة في توفير البيانات والأخبار والتحليلات من خلال تقنيات مبتكرة بسرعة وبدقة وتعد في صميم خدمة "بلومبرغ بروفيشنال"، التي توفر المعلومات المالية في الزمن الفعلي حول العالم. وتعتمد حلول "بلومبرغ " للشركات على القوة الأساسية للشركة من خلال تسخير التقنية لتمكين العملاء من الوصول ودمج وتوزيع وإدارة البيانات والمعلومات في مختلف المؤسسات على نحو أكثر كفاءة وأكثر فعالية. للحصول على المزيد من المعلومات حول "بلومبرغ" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني bloomberg.com/company





لمحة عن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق



تعد المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وهي شركة مساهمة عامة، واحدة من أكبر الاستثمارات في مجالات الإعلام وصناعة النشر وما يتصل بها في منطقة الشرق الأوسط. تأسست المجموعة في سنة 1987على منهج في التكامل الاستثماري الأفقي والعمودي في صناعة الإعلام والنشر. ولقد أعانها ذلك على الاضطلاع بدور مهم ورئيس في المشهد الإعلامي محليا وإقليميا وعالميا.



تتمتع المجموعة وإصداراتها ومنصاتها الرقمية بانتشار واسع في العالم العربي والعالم. وتنشر من خلال شركتي النشر التابعتين لها، الشركة السعودية للأبحاث والنشر والشركة السعودية للنشر المتخصص، ست صحف يومية بلغات متعددة، ومجموعة كبرى من المجلات المعنية بالشأن السياسي وشؤون المرأة والرجل والمجلات العالمية المرخصة والمشاريع التجارية، هذا إضافة إلى منصات محتوى رقمية متعددة اللغات. والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لاعب رئيس في منطقة الشرق الأوسط في مجالات الإعلان والطباعة والتغليف والتوزيع والعلاقات العامة والمؤتمرات. لمزيد من المعلومات حول المجموعة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني srmg.com.