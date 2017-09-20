عسيري الاتحاد يغيب ثمانية أسابيع

الرياض - الرياضية | Wednesday, 20 September 2017 - 19:22 pm

يغيب أحمد عسيري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن صفوف فريقه لمدة تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع، بعد أن أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، حيث أعلنت شركة "بوبا" العربية الشريك الطبي للنادي الغربي مساء اليوم الأربعاء، عن نجاح العملية التي أجراها اللاعب.



وقالت "بوبا" عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من المتوقع أن يغيب اللاعب أحمد عسيري من 6 إلى 8 أسابيع".



يشار إلى أن فريق الاتحاد يواجه مساء غدٍ الخميس نظيره الهلال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مباريات الجولة الرابعة "جولة الوطن".