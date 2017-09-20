ريفاس.. بين قميص الهلال وذكريات الاتحاد

الرياض - الرياضية | Wednesday, 20 September 2017 - 18:13 pm

سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مسرحاً لموقعة الكلاسيكو المرتقبة التي تجمع الاتحاد والهلال غداً الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة "جولة الوطن" من الدوري السعودي للمحترفين.



وتحمل المباراة أهمية خاصة لريفاس مهاجم فريق الهلال، حيث سيجد نفسه وجهاً لوجه أمام فريقه السابق الاتحاد، الذي لعب في صفوفه موسم 2015-2016 وسجل معه 19 هدفًا منها واحد في مرمى فريقه الحالي، كما صنع 6 أهداف أخرى خلال 25 مباراة في موسمه الوحيد مع الاتحاد، قبل أن ينتقل في الموسم الماضي إلى الشارقة الإماراتي ومن ثم يعود للدوري السعودي عبر بوابة الهلال.



ويدخل الفريقان المباراة على طرفي نقيض، لاأن الهلال حصد العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في مبارياته الثلاث، خلاف الاتحاد الذي خسر مباراتين أمام الباطن والفيصلي من أصل ثلاث.



ويريد مدرب الاتحاد التشيلي خوسيه لويس سييرا تدارك الموقف بسرعة، لأن خسارة جديدة قد تخرج فريقه من المنافسة مبكراً على اللقب، وربما تطيح برأسه ايضا.



أما في الهلال، فبرغم من مبدأ المداورة الذي أجراه الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق على مستوى التشكيلة، والصعوبات الكبيرة التي وجدها الفريق أمام منافسيه، إلا أنه نجح في تجاوز الفيحاء والتعاون.