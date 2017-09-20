غداً.. باوزا يوقع عقده مع الأخضر

جدة - الرياضية | Wednesday, 20 September 2017 - 21:55 pm

يوقع عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والأرجنتيني إدغاردو باوزا، في السابعة من مساء يوم غدٍ الخميس، عقداً احترفياً يشرف بموجبه الأرجنتيني على تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.



وسيعقب مراسم التوقيع الذي سيقام في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة، مؤتمراً صحفياً سيجمع عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي مع باوزا، وذلك للحديث حول توقيع العقد والمرحلة المقبلة التي تنتظر المنتخب في أعقاب تأهله لنهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل.