استأنف الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر مساء اليوم الثلاثاء تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، وبدأ ريكاردو جوميز الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين، بين من خلاله ملاحظاته الفنية على مباراة الأهلي، وبرنامج