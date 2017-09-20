استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة الأولمبية
الرياض - الرياضية | Wednesday, 20 September 2017 - 21:54 pm
تقدم محمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية مساء اليوم الأربعاء باستقالته رسمياً من منصبه، وستقوم اللجنة الأولمبية السعودية بإرسال الدعوات لعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية (٢٠١٧ - ٢٠٢٠م).
هذا وسوف يتم وبشكل عاجل تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، ومواعيد فتح وإقفال باب الترشّح لمن تنطبق عليهم الشروط، وفقاً لأحكام القواعد المنظّمة للعملية الانتخابية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.