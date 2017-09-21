دعم واهتمام القيادة الحافز الأكبر

جدة ـ الرياضية | Thursday, 21 September 2017 - 00:00 am

أوضح عادل بن محمد عزت، رئيــس الاتحـاد السعودي لكـــرة القدم، أن الاســــتقبال الحافل، والتوجيهـــات الكريمــة، والتكريم السخي التي وجدها أعضاء المنتخب الأول لكرة القـدم من خـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ بمناسبة تأهل المنتخب إلى كأس العالم في روسيا قد تركت أثرًا بالغًا في نفوس الجميع، معربًا عن امتنانه وتقديره باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد السعودي للحفاوة البالغة التي وجدوها خلال الاستقبال.

وأشــار رئيس الاتحاد السعودي إلى أن الاستقبال والتكريم اللذين حظيا بهما أعضاء المنتخب إنما يأتيان امتدادًا للرعاية الكريمة التي يحظى بها شباب ورياضيو الوطن من القيادة الرشيدة، مبينًا أن هذا الدعم والاهتمام سيكونان الحافز الأكبر لتقديم أفضل النتائج خلال مشاركة المنتخب في كأس العالم.

وشـــدد رئيس الاتحاد السعودي على أن كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله لأفراد المنتخب بما حوت من توجيهات كريمة، ستكون بمثابة خارطة طريق للمنتخب في مشواره نحو كأس العالم، لافتًا إلى أن الجميع لمس حرصه ـ حفظه الله ـ على ظهور المنتخب بالمظهر المشرف الذي يعكس قيمة المملكة ومكانتها الدولية.