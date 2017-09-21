فوزكم مكسب لبلدكم.. وحاسدكم سيزيد حسده

جدة ـ الرياضية | Thursday, 21 September 2017 - 00:00 am

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس الأربعاء، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يرافقه رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمناسبة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وفي بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ خلال الاستقبال كلمة بهذه المناسبة قال فيها "يسرني أن أكون معكم في هذا اليوم وأنتم تمثلون بلدكم الذي كما تعرفون نتشرف جميعاً بتمثيله قبلة المسلمين بلاد الحرمين منطلق العروبة.

فوزكم هذا مكسب لبلدكم، وعلى كل حال ما هو من السهل أن تصلوا إلى حدث دولي مثل هذا ومحبكم يغبطكم عليه، وحاسدكم سيزيد حسده، لكن مع هذا كله أقول لكم اعتمدوا على الله قبل كل شيء واعملوا جهدكم كله والعلم عند الله.

أتمنى لكم التوفيق، وأن تعودوا لبلدكم سالمين غانمين، والحمد لله، وشكراً".

وفي الختام التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعدد من المسؤولين.