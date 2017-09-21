4 نقاط تقود الأوزبك إلى النهائيات

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 21 September 2017 - 00:00 am

يحتاج منتخــب أوزبكســـتان للناشئين لكرة القدم إلى 4 نقاط في مواجهتيه الأخيرتين أمام المنتخبين الأردني، والسعودي، حتى يعلن رسمياً التأهل متصدراً منتخبات المجموعة الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين والتي ستقام في ماليزيا سبتمبر المقبل.

ونجح المنتخب الأوزبكي في تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين خاضهما في المجموعة أمام منتخبي البحرين وسيريلانكا، ومقاسمة منتخب الأردن صدارة المجموعة الأولى، الذي يملك الرصيد ذاته.