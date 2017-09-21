الكاراتيه السعودي يغادر إلى تركيا

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 21 September 2017 - 00:00 am

تغادر اليوم بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه، للمشاركة في بطولة تركيا المفتوحة، إحدى بطولات كاراتيه 1 سلسلة A، والتي تنطلق في إسطنبول بعد غد السبت بمشاركة ما يقارب "1262" رياضياً من مختلف الدول العالمية البارزة في اللعبة.

وتضم بعثة المنتخب السعودي كلاً من: ثامر المالكي "رئيس الوفد"، عبد الفتاح النجار "المدير الفني للمنتخب"، عدنان حمزة "إداري"، محمد سعيدية "أخصائي علاج طبيعي"، مصطفى خليل "مدرب كاتا"، محمد تاتو "مدرب قتال"، واللاعبين: مسفر الأسمري، إبراهيم القرشي، محمد الغامدي، راكان البدري، عماد المالكي، سعود البشير، فهد الخثعمي، عبد الهادي المالكي، علي برناوي، عبد العزيز الحكمي، ماجد الخليفة، فرج الناشري، وعزام المطيري.