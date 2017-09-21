الأولمبية السعودية والهيئة تكرمان الغامدي

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 21 September 2017 - 00:00 am

كرمت أمس اللجنة الأولمبية السعودية وعدد من الاتحادات الرياضية، والهيئة العامة للرياضة إضافة إلى الشؤون الرياضية بوزارة الدفاع، عبد الله الغامدي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية السعودية، بعد انتهاء فترة عمله.

وقدم عبد الله الدايل مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة درعاً تكريمياً للغامدي، خلال الحفل الذي حضره عبد اللطيف الهريش وكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة، وعدد من رؤساء ومنسوبي الاتحادات الرياضية، ومنسوبو الهيئة واللجنة الأولمبية، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، حيث قدموا دروعاً تكريمية وهدايا تذكارية.