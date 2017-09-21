مدرب الأردن يدعو اللاعبين إلى مضاعفة الجهود

الرياض ـ خالد الرشيد | Thursday, 21 September 2017 - 00:00 am

أجرى أمس المنتخب الأردني للناشئين لكرة القدم تدريباته اليومية على ملعب إعداد القادة تحت قيادة عبد الله القططي مدرب الفريق، والذي طالب خلالها اللاعبين بمضاعفة الجهود والتركيز على مباراة أوزبكستان المقبلة، وركز من خلالها على الجوانب التكتيكية ورفع المعدلات اللياقية، قبل أن يختتم المران بمناورة كروية شارك فيها جميع اللاعبين.

من جهته، وصف أحمد الزايغة المتحدث الرسمي للمنتخــــب الأردني مواجهة منتخب الأردن أمام أوزبكستان في الجولة المقبلة بالصعبة، مشيراً إلى أنها ستكون بمثابة النهائي في هذه المجموعة للمنتخبين كونهما يتنافسان على صدارة المجموعة الأولى .