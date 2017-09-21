القريع يخطف ذهبية السباعي.. وشاوين ينال الفضية

عشق آباد ـ عبد الرحمن مشبب | Thursday, 21 September 2017 - 00:00 am

واصل لاعبو المنتخبات السعودية حصد الميداليات في خامس أيام دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والفنون القتالية التي تحتضنها العاصمة التركمانية عشق آباد، بعد أن أحرزوا ثلاث ميداليات "ذهبية وفضية وبرونزية"، ليرتفع بذلك رصيد المنتخبات السعودية إلى 6 ميداليات "ذهبيتان و3 فضيات وبرونزية".

وجاءت ذهبية أمس عبر محمد القريع لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، الذي فاز بمسابقة السباعي بعد منافسة قوية مع خصمه التايلاندي سينجوكان سوتياك، والتي استمرت إلى آخر منافسة منها، حيث تألق القريع في المنافسات الثلاث الأخيرة "سباق 60 م حواجز، القفز بالزانة، وسباق 1000 م) تصدر على إثرها جدول الترتيب برصيد "5343 نقطة"..

وجاءت الميدالية الثانية للسعودية عن طريق العداء محمد شاوين الذي نال فضية سباق ١٥٠٠م بزمن 3.49.65 دقيقة خلف الهندي ســاروج كومار الذي فاز بالذهبية بزمن 3.48.67 دقيقة.

وأضاف محمود آل حميد لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال البرونزية الأولى والميدالية السادسة للسعودية بعد أن حل ثالثاً في منافسات وزن 69 كجم، حيث جمــع 307 نقاط، وذهبت الذهبية للصيني دينبج شيوي برصيد 327 نقطة، والفضية للأوزبكي يوكوبوف دوشن برصيد 316 نقطة.

أمــا في منافســات الفروسية، فقد حددت اللجنة الفنية الحادية عشرة والنصف "بتوقيت السعودية" من ظهر اليوم الخميس موعدا للشوط الأول للفرق المشاركة، على أن يكون الشوط النهائي عند الواحــدة والنصف ظهراً.