بنزيما: أرغب في الاعتزال في ريال مدريد

الرياضية - الألمانية | Thursday, 21 September 2017 - 18:39 pm

أكد اللاعب الفرنسي كريم بنزيما بعد تجديد تعاقده اليوم الخميس مع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم حتى 2021، على رغبته في الاعتزال بين صفوف الفريق الملكي.



وقال بنزيما: "أشعر بسعادة بالغة لأنني أتواجد هنا منذ وقت طويل، الوقت مر سريعاً، أشعر بالفخر بمسيرتي مع ريال مدريد، وسوف أعمل على الفوز بالمزيد من الألقاب لأنني داخل النادي الأفضل في العالم، أجتهد في كل يوم من أجل رفع شأن هذا النادي".



وأضاف: "تروق لي كرة القدم التي يقدمها ريال مدريد، أرغب في الاعتزال هنا لأنني لا أرى أي ناد أخر مثل ريال مدريد، هذا سيكون النادي الأخير في مسيرتي، أشعر بأنني أفضل حال الآن".



وانضم بنزيما 29 عاما لصفوف ريال مدريد في 2009 بعد أن تألق مع أولمبيك ليون الفرنسي، ومنذ ذلك الحين لم يغب عن التشكيلة الأساسية للنادي الملكي، رغم اختلاف المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه.



ويقضي اللاعب الفرنسي الآن موسمه التاسع مع ريال مدريد، الذي سجل معه 181 هدفا في 371 مباراة.



واستطرد بنزيما، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان رسمياً عن تجديد عقده مع ريال مدريد: "أرغب في الاستمرار في صناعة التاريخ في هذا النادي، هذا النادي يمثل لي الكثير، ألعب أساسياً في النادي الأفضل في العالم، وأشعر بالسعادة لأنني حققت انتصارات كثيرة، ولكن أرغب في المزيد".



ورغم أنه أحد اللاعبين الأساسين في النادي الملكي، يواجه بنزيما انتقادا كبيرا من قطاع من جماهير ناديه، لأنه لا يحرز المزيد من الأهداف.



وتحدث بنزيما عن هذه القضية قائلا: "في رأيي المهاجم ليس مهمته إحراز الأهداف وحسب، عليك أن تشارك في اللعب وفتح مساحات للأخرين، نحن نتحدث عن كرة القدم وليس فقط عن الأهداف، أدرك أن هناك أناس ينتقدونني لأنني لا أحرز المزيد من الأهداف، ولكنني أنظر بشكل أعمق لكرة القدم، دائما ما أفكر في الفريق، إنه أهم من اللاعب".



وابتعد بنزيمه منذ وقت طويل عن صفوف المنتخب الفرنسي الأول، إلا أن نجم ريال مدريد لم يغلق الباب أمام عودة محتملة.



وأوضح بنزيما قائلا: "أحب دائما أن أتلقى دعوة من المنتخب، هذا أمر طبيعي، عندما يذهب كل زملائك وتبقى أنت، هذا أمر صعب بالنسبة للاعب مثلي، يجب أن أقوم بعمل جيد هنا من أجل أن أعود سريعا للمنتخب".



ويأتي تجديد عقد بنزيما في الوقت الذي أعلن فيه ريال مدريد عن سياساته الجديدة في التمديد للاعبيه، حيث أوضح أنه سيتمسك باستمرار العناصر الرئيسية في الفريق مثل ماسيلو وداني كارفاخال وإيسكو.