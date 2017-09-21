اتحاد القدم يوقع مع الأرجنتيني باوزا لقيادة الأخضر في روسيا والإمارات

الرياض- الرياضية | Thursday, 21 September 2017 - 21:05 pm

وقع عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي عقداً رسمياً مع المدرب الأرجنتيني باوزا، لقيادة الدفة الفنية للمنتخب السعودي الأول خلال مشاركته المقبلة المنتظرة في مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا التي ستقام في الإمارات.





وذكر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت يوقع مع الأرجنتيني باوزا ،وذلك للإشراف على الأخضر في مونديال روسيا 2018".



وكان الأخضر السعودي تأهل إلى مونديال روسيا 2018م في روسيا بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، الذي انتهى عقده بنهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.