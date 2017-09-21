مدرب النصر: جاهزون لمواجهة الفيحاء

الرياض - الرياضية | Thursday, 21 September 2017 - 21:24 pm

شدد البرازيلي ريكاردو جوميز مدرب فريق النصر، على أهمية مباراة فريقه أمام ضيفه الفيحاء غداً الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي، وقال جوميز: "استعدادنا لكل المباريات واحدة، لأننا نعطي جميع الفرق كل اهتمامنا، حيث نركز في البداية على جاهزيتنا، ومن ثم ندرس منافسنا ونتعرف على مواطن القوة والضعف لديه".



وأضاف: "تعادلنا في آخر مباراتين، ولذلك لا مجال أمامنا في هذه المباراة إلا للفوز والانطلاق للأمام".



وتابع: "خلال الأيام الماضية عالجنا الملاحظات الفنية التي ظهرت في مباراة الأهلي، وأعدينا الفريق بصورة جيدة لهذه المباراة، وأنا كما ذكرت سابقاً لدي الثقة الكبيرة بقدرات وإمكانيات لاعبي النصر".



وأوضح جوميز أنه شاهد عدة مباريات للفيحاء، وقال: "إنه فريق منظم وطموح يضم عناصر جيدة، ويسعى لأثبات وجوده بعد صعوده للممتاز، ونحن مستعدون له".



وأردف جوميز : "النصر يقدم مستويات جيدة، وأغلب المباريات التي لعبها الفريق كانت السيطرة والاستحواذ في أغلب دقائق المباراة للنصر وفقاً للإحصائيات، لكننا كنا نفقد نقاطاً سهلة في المباريات بالتعادل، ومن هنا فإننا سنعمل بكل ما نستطيع على إيقاف نزيف النقاط، ونسعى أيضا أن يظهر الفريق بأداء واحد في شوطي المباراة وألا يكون هناك أي تباين في الشوطين".