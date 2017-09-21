الباطن يسعى لإعادة صدارته أمام الأهلي

الرياض - الرياضية | Thursday, 21 September 2017 - 23:07 pm

تستكمل مباريات الجولة الرابعة "جولة الوطن" من الدوري السعودي للمحترفين غداً الجمعة، حيث يسعى فريق الباطن لاستعادة صدارته التي فقدها مساء اليوم لصالح الهلال الذي تعادل مساء اليوم مع نظيره الاتحاد 1-1، إذ يستضيف نظيره الأهلي على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، ويحتل الباطن المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 4 نقاط.



كما يواجه فريق النصر صاحب المركز الخامس بخمسة نقاط نظيره الفيحاء الذي يحل في المركز الـ13 برصيد نقطة واحدة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.



فيما يستضيف فريق أحد نظيره الفتح على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ويملك الفريقان 3 نقاط بالمركز الحادي عشر والثاني عشر توالياً.