ريبروف يهاجم بـ 3.. ويحذر من ملعب الباطن

جدة ـ عبد الغني الشريف | Friday, 22 September 2017 - 00:00 am

كشف الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم عن نواياه الهجومية، قبل مواجهة الباطن مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير في حفر الباطن، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي، وذلك خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي أجريت مساء أمس الخميس على ملعب مركز الأمير عبد الله الفيصل لقطاع الناشئين والشباب في النادي.

ونقل ريبروف التدريبات من ملعب النادي الرئيس؛ بسبب تشابه الأرضية الاصطناعية لملعب مركز الأمير عبد الله الفيصل مع أرضية ملعب نادي الباطن.



ملامح التشكيله

خلال سير التدريبات، اتضح اعتماد المدرب الأوكراني ريبروف على الثلاثي "السوري عمر السومة، واليوناني فيتفا، والبرازيلي سوزا" في الهجوم، ودخول حسين المقهوي صانع ألعاب، كما ركز المدرب أيضًا على الثنائي "عبد الفتاح عسيري، وسلمان المؤشر"، في إشارة إلى الاعتماد عليهم في مباراة اليوم.



تعليمات أخيرة

طالب الأوكراني ريبروف، قبل انطلاق التدريب، لاعبيه بالتركيز وعدم إهدار الفرص، كما كان الحال في المباريات الماضية، مشددًا على ضرورة احترام فريق الباطن، خاصة وأنه فريق يلعب كرة جماعية وملعبه صغير، ويحتاج إلى تعامل جيد في نقل الكرة، كما شرح للاعبين الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة النصر الأخيرة، خاصة في الشوط الثاني.



استبعاد الزين

تأكد غياب تيسير الجاسم قائد الفريق عن مباراة اليوم؛ بسبب الإصابة، وكذلك المدافع عقيل بلغيث، فيما لم يتحدد موقف المصري محمد عبد الشافي الذي يعاني من الإصابة،

وكان ريبروف قد استبعد أحمد الزين، لاعب الوسط، عن قائمة المباراة.