الجبال يطلب من اللاعبين التركيز

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Friday, 22 September 2017 - 00:00 am

أكمل فريق الفتح الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس استعداداته للقاء مضيفه أحد مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي.

واستهل التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق التدريبات التي اجريت على ملعب المباراة باجتماع مع اللاعبين، حثهم خلاله على التركيز ومضاعفة الجهد؛ من أجل مواصلة الانتصارات، قبل أن يعمد إلى وضع اللمسات الأخيرة للمباراة خلال الحصة التدريبية التي ركز في جزء كبير منها على النواحي الفنية؛ حيث فرض على لاعبيه تدريبات تكتيكية، تم التركيز فيها على اللمسة الواحدة والتمريرات القصيرة، ومن ثم اختتم المران بمناورة أوقفها أكثـر من مرة؛ لشرح الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون.