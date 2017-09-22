170 سباحا يتنافسون على 282 ميدالية

الرس ـ فهد البطاح | Friday, 22 September 2017 - 00:00 am

تنطلق عند الساعة الثالثة والنصف من عـــصر اليوم الجمعة بطولة المملكة للسباحة 2017 في مسبـــح المدينــة الريـــاضية بــالدمام، وتستمــر يومين، ويديـــر هذه المنافسات 33 حكــماً سعودياً.

ويــشـــارك في البطـــولة 15 نادياً وفريقاً هي: أبها والفتح والابتسام والروضة والصفا والوحدة والعــدالة والخليج والعاصمة والسباح الذهبي والمصيف والشهيـــد والقرش والتــــرجي وفريق المنطقة الغربية، ويتنافس أكثر من 170 سباحاً في 64 سباقاً على 282 ميدالية ملونة.

وتنطلق سباقـــات اليوم الثاني عند الساعة التاسعة صباح غد السبت، وسيكون التتويج النهائي عند الساعة الـــرابعة والنــصف عصراً، وعـلى أن تنــطــلق فعــاليات الاحتــفال بــاليوم الـوطــــني بعد صــلاة المغرب بمشاركة السبــاحين بحــضور رئــــيس الاتحاد السعـــودي للسبــاحة المهــندس أحمد القــضمـــاني، وكافة أعضاء مجلـس الإدارة ومدير مكتب الهـيـئة العامة للرياضة بالمنطـــقة الشرقية حامد السريعي، وعدد من رؤساء الأندية ومديري المدارس والجهات الحكومية والعسكرية الذين تمت دعوتهم لحضور البطولة.