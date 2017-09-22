رئيس اتحاد الفروسية يهنئ بالإنجاز

| Friday, 22 September 2017 - 00:00 am

رفع الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، رئيس الاتحادين العربي والسعودي للفروسية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي لقفز الحواجز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة المقامة حالياً في عاصمة تركمانستان عشق آباد.

وقدم الأمير عبد الله بن فهد التهنئة للفرسان على هذا الإنجاز الجديد للفروسية السعودية، مشيراً إلى أن الفارس السعودي يبقى حاضراً ومنافساً ومحققاً للإنجازات في جميع البطولات التي يشارك فيها.