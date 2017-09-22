ذهب فروسية الآسيوية سعودي

| Friday, 22 September 2017 - 00:00 am

حقق المنتخب السعودي للفروسية الميدالية الذهبية في منافسات قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المقامة حــالـياً في العــاصـمة التركمانستــــانية عشق آباد.

وجاء تحقـيق الأخضر للــذهــب بعد أن تصــدر فرسانه خالد العيد وعبد الله الشربــتــلي وخالد المبطي وسعــد العجمي الجــــولة الأولــى دون أخطاء، وهو ما كرروه في الجولة الأخيرة التي شهدت أداءً مميزاً وخالياً من الأخطــاء ليتوجوا بالذهب.

وتوج الأمير خالـد بن بندر نائب رئـيس الوفــد السعـــودي المشـارك في الدورة، وخالد السحلي سفـيــر خادم الحـرمين الشريفين لدى تركمانستان فرسان المنتخب السعودي بالميدالية الذهبية.

وسيـــدخل فــرسـان الأخضر منافـسات الفردي غدا الــسبـــت، حــيث من المتوقع أن يضيفوا أكثر من ميدالية في هذه المسابقة التي تختتم بها منافــسات الفــروسيــة بـــالـدورة الآسيوية.

وكان الفارس السعودي عبد الله الشربتلي قد حقق الميدالية الفضية لمنافسات فروسية قفز الحواجز في الدورة بعد حلوله ثانياً في منافـــسات الشوط المصنف بنجــمة واحـدة بزمن 61 ثانية.