أبناء الشهداء يشهدون المهرجان الوطني في”الجوهرة”

الرياض ـ الرياضية | Friday, 22 September 2017 - 00:00 am

وجهت الهيئة العامة للرياضة الدعوة لـ 80 من أبناء شهداء الحد الجنوبي لحضور فعالية احتفال المهرجان الوطني الغنائي الذي سيقام غدا السبت، في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية بمحافظة جدة "الجوهرة".

ووجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باستضافتهم لحضور الفعاليات الضخمة والمتنوعة التي تشهدها المدينة الرياضية بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع هيئة الترفيه، ابتهاجاً بالذكرى السابعة والثمانين على توحيد المملكة العربية السعودية، وتقديراً من الهيئة العامة للرياضة للتضحيات التي قدمها شهداء الوطن، وعرفاناً بتضحياتهم للذود عن الوطن وحمايته.