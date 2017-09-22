أخضر الكاراتيه في بطولة تركيا

الرياض ـ الرياضية | Friday, 22 September 2017 - 00:00 am

يشارك المنتخب السعودي للكاراتيه في بطولة تركيا المفتوحة، إحدى بطولات كاراتيه 1 سلسلة A، والتي تنطلق في إسطنبول غدا السبت بمشاركة 1262 رياضياً من مختلف الدول البارزة في اللعبة.

من جانبه، أكد ثامر المالكي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه رئيس بعثة الأخضر، التي وصلت إسطنبول أمس الخميس، جاهزية لاعبي المنتخب للمنافسة بقوة في كافة المسابقات، على الرغم من صعوبة البطولة التي يشارك فيها أفضل اللاعبين على المستوى العالمي.

وأضاف المالكي أن الاتحاد السعودي للكاراتيه برئاسة الدكتور إبراهيم القناص يبذل قصارى جهده من أجل محافظة اللاعبين على مستوى النخبة العالمي، الذي وصلوا له، في طريقهم إلى تحقيق رؤية المملكة "2030".