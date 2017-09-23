بلعمري يبعثر الشباب

الرياض ـ سلطان العتيبي | Saturday, 23 September 2017 - 00:00 am

تلقى الإنجليزي مارك نويل مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم ضربة موجعة، بعد أن تأكد غياب الجزائري جمال بلعمري مدافع الفريق عن لقاء الاتفاق اليوم، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، ولم يلتحق بلعمري مع البعثة التي غادرت الرياض إلى الدمام لمواجهة الاتفاق.

وكان بلعمري حضر بالعيادة الطبية في النادي بعد شعوره ببعض الآلام في عضلة الفخذ، لكن عبدالمجيد الصليهم لاعب خط الوسط عاد إلى القائمة التي ستشارك في المباراة وسيكون رهن إشارة المدرب المؤقت.