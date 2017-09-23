سلوفينيا تجهز منتخب الشباب للآسيوية

الرياض ـ سلطان العتيبي | Saturday, 23 September 2017 - 00:00 am

يغادر المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم اليوم السبت إلى سلوفينيا للدخول في المرحلة التحضيرية الثانية استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2018م تحت 19 عامًا.

ويخوض خلال المعسكر الذي يستمر حتى 15 أكتوبر المقبل عدداً من المباريات الودية، تحضيراً لانطلاق التصفيات الآسيوية التي يستضيف فيها المنتخب السعودي مباريات مجموعته الرابعة في الدمام في الرابع من نوفمبر المقبل.

وكان الأخضر دخل في مرحلة الإعداد الأولى التي تخللها معسكران داخلي أقيم في محافظة الطائف، وخارجي في تونس اختتم في الـ11 من شهر أغسطس الماضي.

وأجرى الأخضر أمس تدريباته على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بحضور مريح المريح نائب المشرف العام على الفئات السنية.