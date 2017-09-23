اليوم.. تحديد قائمة أفضل مواليد السعودية

جدة ـ أحمد اللوقان | Saturday, 23 September 2017 - 00:00 am

اختتمت مساء أمس لجنة اكتشاف الموهوبين من مواليد السعودية أعمالها، بعد أربعة أيام من استقبال الطلبات في ملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتقدم للجنة أكثر من 10 آلاف لاعب، تم تقييمهم حسب الإمكانات التي يتمتع بها كل لاعب.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة، أن اجتماعاً يعقد اليوم السبت، سيحدد الأسماء النهائية قبل رفعها إلى الهيئة العامة للرياضة.

وشهد أمس الفرز النهائي لجميع الطلبات، بعد استقبال 200 لاعب قسموا إلى 18 فريقاً، أدوا تدريبات ومناورات كروية، بمتابعة من حمزة إدريس ومحيسن الجمعان وفؤاد أنور ونواف التمياط أعضاء اللجنة.



تنظيمات جيدة

واجتمع أعضاء اللجنة مع اللاعبين بعد نهاية المناورات، وأشادوا بالعطاء الذي قدموه خلال فترة التسجيل وحرصهم على الدخول ضمن القائمة التي سيستفاد منها مستقبلاً.

وكانت البوابات فتحت الساعة الرابعة عصراً وسط تنظيمات جيدة عبر الدخول بالأسماء والاستمارات التي يحملها اللاعبون، وتم توجيههم إلى الملاعب المخصصة لاستقبالهم.



اللاعب الأول

من جانبه، أوضح محسن سالم "يمني الجنسية" الذي يلعب في مركز الهجوم ويعد أول المتأهلين أمس إلى الفرز النهائي أنه سعيد بالاختيار.. وقال: "حضرت من مكة المكرمة ووجدت كل الحفاوة والتقدير من المنظمين وأعضاء اللجنة وكانت اختباراتهم جداً رائعة".

وأضاف: "القرار كان صائباً، إذ يوجد الآلاف من المواهب التي تبحث عن مكان لها في الدوريات السعودية، والتي من الممكن أن يكون لها شأن كبير في المستقبل".