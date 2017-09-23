ياسر يعود.. ودياز ينتظر مهدان

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Saturday, 23 September 2017 - 00:00 am

ينتظر أن يعود ياسر القحطاني قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى قائمة الـ ١٨ لاعباً التي سيعتمدها الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق أمام بیرسبولیس الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي ووفق مصادر خاصة.

وكان القحطاني ضمن لاعبي دكة البدلاء في مباراة العين في ذهاب دور الثمانية التي أقيمت في مدينة العين في 21 أغسطس الماضي قبل تعرضه للإصابة خلال التحضيرات للإياب.

فيما لم تتضح الصورة حول مدى إمكانية دخول نواف العابد التدريبات الجماعية بوقت كافٍ قبل مواجهة بیرسبولیس الإيراني، إذ لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي بعد إصابة العضلة الضامة إذ يترقب الجهاز الفني بقيادة رامون دياز التقارير الطبية من الجزائري أعمر مهدان طبيب الفريق.

وفي شأن متصل، طرح الهلال أمس تذاكر لقاء بیرسبولیس في منافذ البيع في مقر النادي على أن يستكمل البيع في أبو ظبي.

وخصصت لنادي الهلال نسبة 92 في المئة من مدرجات ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بينما حددت النسبة 8 في المئة من مدرجات الملعب لفريق بیرسبولیس.