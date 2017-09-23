الاتحاد يفقد المولد أمام التعاون

جدة ـ علي العمري | Saturday, 23 September 2017 - 00:00 am

بينت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة أن فهد المولد لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم سيغيب ما لا يقل عن أسبوعين بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفيصلي الدورية وتفاقمت عليه أمام الهلال في الكلاسيكو أمس الأول الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

وسيغيب المولد عن مواجهة التعاون الخميس المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة على أن يعود أمام أحد في الجولة السادسة في 13 أكتوبر المقبل.

واستبدل المولد، صاحب هدف تأهل الأخضر إلى كأس العالم 2018 في مرمى اليابان، بين الشوطين بعد تجدد الآلام في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وشاهدها الأرجنتيني إدجاردو باوزا مدرب المنتخب السعودي الجديد من مدرجات الملعب.