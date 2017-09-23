اتحاد المبارزة ينطلق بـ "شموخ وطن"

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 23 September 2017 - 00:00 am

أطلق الاتحاد السعودي للمبارزة اسم "شموخ وطن" على بطولة المملكة تحت 20 عاماً (فرق وفردي) للأسلحة الثلاثة "أولى بطولات الموسم الرياضي"، التي ستنطلق اليوم السبت في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.

ويأتي إطلاق مسمى "شموخ وطن" تزامناً واحتفالاً باليوم الوطني الـ 87 للمملكة العربية السعودية.

وسيشارك في البطولة 104 لاعبين من 9 أندية هي تيماء وعكاظ والوطني والصواب والهدى والنور والنهضة والجزيرة ومدارس الرياض، وستشهد البطولة مشاركة أول مجموعة من الحكام المستجدين الذين تم اعتمادهم بعد اجتيازهم للدورة التي أقيمت نهاية الموسم الماضي.