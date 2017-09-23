اتحاد القوى والأولمبية يستقبلان أبطال أم الألعاب الآسيوية

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 23 September 2017 - 00:00 am

نظم الاتحاد السعودي لألعاب القوى ظهر أمس الجمعة في أحد فنادق العاصمة الرياض، حفل تكريم للاعبي منتخب ألعاب القوى عقب المشاركة الناجحة في الدورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والفنون القتالية والتي تستضيفها العاصمة التركمانية عشق آباد.

وكانت بعثة أخضر القوى قد وصلت في وقت مبكر صباح أمس، محملة بـ 5 ميداليات "ذهبيتين وثلاث فضيات" في إنجاز سعودي هو الأبرز والأقوى في الدورات المماثلة. وكان في استقبال أعضاء البعثة في مطار الملك خالد الدولي، العميد هادي القحطاني رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى وأعضاء الاتحاد ومنسوبو اللجنة الأولمبية وعدد من الاتحادات الرياضية، الذين استقبلوا أبطال أم الألعاب بالورود. وكرم العميد هادي القحطاني خلال الحفل اللاعبين وقدم لهم مكافآت تقديرية ومالية.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وبمناسبة الإنجاز الآسيوي المشرف لأبطال القوى السعوديين.

وقال: حصول أبطال القوى على الميداليات الآسيوية جاء متزامناً مع الاحتفالات بمناسبة عزيزة علينا جميعاً وهي اليوم الوطني، ما جعل الفرحة مضاعفة للاعبين وللشارع الرياضي بأكمله، مؤكداً أن هذا الإنجاز ليس شخصياً للاعبين أو الاتحاد، وإنما للوطن أجمع.