الهلال والأهلي والاتحاد.. يتصدرون البداية

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 23 September 2017 - 00:00 am

جرت أمس الجمعة 6 مباريات ضمن الجولة الأولى من كأس الاتحاد السعودي لدرجة الشباب، وأسفرت نتائجها عن فوز الهلال على أبها 6ـ 0 والأهلي على الرائد 7ـ 0 والاتفاق على النصر 2ـ1 وتعادل الشباب مع هجر 1ـ1 والاتحاد مع الفتح 2ـ2 والوحدة مع القادسية بالنتيجة نفسها.

وبهذه النتائج يتصدر الهلال فرق المجموعة الأولى بـ 3 نقاط يليه الوحدة ثانياً والقادسية ثالثاً ولكل منهما نقطة واحدة وأبها رابعاً من دون نقاط.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية بـ 3 نقاط بفارق الأهداف عن الاتفاق الثاني يليهما النصر ثالثاً بفارق الأهداف عن الرائد الرابع والفريقان من دون نقاط.

وفي المجموعة الثالثة اشتركت الفرق الأربعة في رصيد النقاط بنقطة واحدة، ويتصدر الاتحاد المجموعة بفارق الأهداف عن الفتح الثاني والشباب الثالث وهجر الرابع.