الشباب يعيد كارينيو إلى الدوري السعودي

الرياض ـ سلطان العتيبي | Sunday, 24 September 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة الشباب عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها وقعت عقداً مبدئياً مع الأوروجوياني دانيال كارينيو، لتدريب فريقها الأول لكرة القدم، دون الكشف عن بقية التفاصيل، ولفت الموقع إلى أن كافة التفاصيل ستتضح بعد أن يصل كارينيو إلى الرياض الأسـبوع المقبل لتوقيـــع العقد النهائي.

ويتميــــــز كارينيـو بسيرة ذاتية جيدة، منذ بداية حياتـــــه التدريبيـــــــة في عام 2000، وأبرز إنجازاته فوزه مع فريق النصر ببطولتي كأس ولي العهد، وبطولة الدوري عام 2014، قبل أن يتعاقد مع فريق العربي القطري ثم المنتخب القطري.

وكان أحمد العقيل، الأمين العام لنادي الشباب، قد أكد في وقت سابق أن إدارة النادي حددت اسم المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق بعد إقالة المدرب السعودي سامي الجابر، وأوضح أن الإعلان عن اسم المدرب سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.